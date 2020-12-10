انفوجراف.. مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي 2020

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء "إنفوجراف" استعرض خلاله مؤشر المعرفة العالمي 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وقد تقدمت مصر في المؤشر محتلة المركز الـ 72 في 2020، مقارنة بالمركز الـ 82 العام الماضي من بين 138 دولة.

كما حققت مصر تقدمًا في المؤشرات القطاعية كافة؛ حيث تقدمت 23 مركزًا في المؤشر الفرعي (التعليم التقني والتدريب المهني) لتصبح في المركز الـ 80 مقارنةً بـالـ 103 في 2019، كما تقدمت 11 مركزًا في المؤشر الفرعي (التعليم قبل الجامعي) لتصبح في المركز الـ 83 مقارنةً بـالـ 94 في 2019.

وقد رصد المؤشر الصادر في ديسمبر الجاري نقاط القوة الأبرز لمصر، وهي: ارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين بجامعات مصنفة عالميًّا، وانخفاض نسبة الأطفال خارج الدراسة، وارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المهني في المرحلة الثانوية، والاستقلال القضائي.

ويصدر مؤشر المعرفة العالمي بشكل سنوي، وهو بمثابة أداة لسد الفجوات المعرفية؛ لتقييم الأداء المعرفي لـ 138 دولة حول العالم، من خلال 199 مؤشرًا فرعيًا متفرعة من 7 مؤشرات قطاعية رئيسية.