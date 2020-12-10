نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تشهد إقبالا مع بداية انطلاق ماراثون الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت كليات جامعة القاهرة، إقبالًا من الطلاب مع بداية انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الدراسي 2020 - 2021، وفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، حيث أغلق باب التقديم عصر اليوم.

واستقبلت إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة القاهرة، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا الطلاب الراغبين في الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على صحة كافة الأطراف، ومراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى يتمكن الطلاب من المشاركة بشكل آمن.

ومن المقرر إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد 13 ديسمبر، على أن يتم تلقي الطعون يوم الإثنين 14 ديسمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

وكانت جامعة القاهرة أعلنت عن شروط الترشيح للانتخابات الطلابية وهي: أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية، وله نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، وأن يكون مستجد بفرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، ومستجد ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي لطلاب نظام الساعات المعتمدة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق مجازاته تأديبيًا، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة لحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ولا ينتمي لأي تنظيم أو جماعة إرهابية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استعداد الجامعة لإجراء الانتخابات الطلابية باعتبارها تجربة ديمقراطية ناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب دون الانحياز، مشيرًا إلى أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب، مع التأكيد على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أية تجاوزات للقواعد الجامعية.