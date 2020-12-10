نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أمهات مصر" يناشدن وزارة التعليم بمد تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الأول والثاني الثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، وزارة التربية والتعليم بمد فترة تسجيل الأستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي للتقدم للإمتحان الإلكتروني، وذلك لعدم قدرة واستطاعة بعض الطلاب وأولياء أمورهم في التسجيل.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن بعض الطلاب وأولياء أمورهم واجهتهم مشكلة عند تسجيل وملئ الإستمارة حتي بعد التواصل مع مدارسهم، بالإضافة إلي أن البعض وجد الأستمارة فارغة وغير قابلة للتسجيل عند فتح رابط الموقع، وبعض المدارس لم تستطع حلها، بحسب أولياء الأمور.

والجدير بالذكر، أنه من المقرر أن ‏تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نهاي اليوم، رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، لتقدم للامتحان الإلكترونى للعام الدراسى 2020-2021.

ومن المقرر أن تعقد الوزارة،اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.

وشددت الوزارة، أن الأسئلة ستكون مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث إنه ليس محددًا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

وناشدت الوزارة الطلاب، بضرورة التعامل مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.‏