الإغلاق الكامل 5 ساعات .. أسباب غلق مرور الجيزة نفق 15 مايو

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تنفيذ غلق جزئى لنفق 15 مايو أمام مسرح البالون فى الإتجاه القادم من ميدان الكيت كات إلى ميدان الجيزة. جاء القرار لتنفيذ أعمال تغذية طلمبات صرف مياه الأمطار "كهرباء" لمدة 5 ساعات تبدأ فى الــ 12 صباحًا وحتى الساعة الــ 5 من صباح غدِ الجمعة الموافق 1112 2020 دون تعطيل الحركة المرورية. اقرأ أيضا: تفاصيل جديدة في محاكمة محمود عزت .. الرجل الأول للجماعة الإرهابية



وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة طوال فترة الأعمال.

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