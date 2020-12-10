18 سيدة وقعن في شباكه.. اعترافات "كاظم بك" بسرقة سيدات أعمال بالزمالك

انتحل مُسجل خطر دفعته الجرأة صفة دبلوماسبي خليجي، يرغب في فتيات تشارك في عمل فني وانتاجه أفلام سينمائية، حتى نجح في الإيقاع بـ 18 سيدة خلال 4 شهور منهن سيدات أعمال، أو راغبات شُهرة.

قال المتهم خلال التحقيقات: "أنا بسرق سيدات أعمال وراغبات شهرة وطامعات في المال" هكذا أعترف مسجل الخطر بتفاصيل جريمته، وهو النصب على السيدات في وسط القاهرة والزمالك". مُضيفا: "تمكنت من النصب على 18 سيدة خلال 4 شهور بعدما انتحلت صفة دبلوماسي خليجي وأرغب في إنتاج أفلام واستثمار".

وكشف المتهم خلال اعترافاته، أن جميع ضحاياه من فتيات الليل، حيث قام باستئجار شقة بمنطقة الزمالك بمبلغ شهري تجاوز الـ20 ألف جنيه، ثم بدأ في استضافة من ترغب في البيزنس أو الاشتراك في عمل فني شهير، مؤكدا أن أغلب الفتيات اللاتي حضرن إليه، سبق اتهامهن في قضايا نصب أو أداب أو تبديد.

تحقيقات النيابة



كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بأن المتهم سبق اتهامه في 38 قضية جنائية متنوعة ومسجل خطر فئة "أ"، وأوضحت التحريات أن المتهم أستغل النصب على سيدة أعمال منذ فترة، واستولى منها على مبلغ مالي تجاوز ربع مليون جنيه، فقام باستئجار شقة وسيارة فارهة، واستغل معرفته بالحديث باللهجة الخليجية بسبب أصوله الصعيدية ومعرفته بعدد من الأشخاص من الدول العربية.

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وأوضحت التحريات، أن المتهم استغل معرفته باللهجة الخليجية، وقرر انتحال صفة دبلوماسي خليجي للنصب على السيدات، وأنه استوعب الفكرة من فيلم عربي "طأطأ وريكا وكاظم بك" وأنه انتحل صفة "كاظم بك"، وتقرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.