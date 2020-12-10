إنفوجراف.. مصر تتقدم 10 مراكز فى مؤشر المعرفة العالمى 2020

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، "إنفوجرافيك"، استعرض خلاله مؤشر المعرفة العالمى 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.





وقد تقدمت مصر فى المؤشر محتلة المركز الـ 72 فى 2020، مقارنة بالمركز الـ 82 العام الماضى من بين 138 دولة.

كما حققت مصر تقدمًا فى المؤشرات القطاعية كافة؛ حيث تقدمت 23 مركزًا فى المؤشر الفرعى "التعليم التقنى والتدريب المهنى" لتصبح فى المركز الـ 80 مقارنةً بـالـ 103 فى 2019، كما تقدمت 11 مركزًا فى المؤشر الفرعى "التعليم قبل الجامعى"، لتصبح فى المركز الـ 83 مقارنةً بـالـ 94 فى 2019.

وقد رصد المؤشر الصادر فى ديسمبر الجارى، نقاط القوة الأبرز لمصر، وهى: ارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين بجامعات مصنفة عالميًّا، وانخفاض نسبة الأطفال خارج الدراسة، وارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المهنى فى المرحلة الثانوية، والاستقلال القضائى.

ويصدر مؤشر المعرفة العالمى بشكل سنوى، وهو بمثابة أداة لسد الفجوات المعرفية؛ لتقييم الأداء المعرفى لـ 138 دولة حول العالم، من خلال 199 مؤشرًا فرعيًا متفرعة من 7 مؤشرات قطاعية رئيسة.