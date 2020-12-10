الرقابة الإدارية تختتم فعاليات ورشة معا لحماية الرياضة من الفساد

جدة - نرمين السيد - اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل التى نظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة"UNODC" وهيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من 9 وحتى 10 ديسمبر 2020، وبدعم ومشاركة كل من اللجنة الأوليمبية الدولية، والاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد.





وتهدف ورشة العمل إلى التدريب على الذكاء الوعى بأنواع ومخاطر الفساد والتدابير الفاعلة للتصدى له فى مصر ومعالجته من خلال الحكم الرشيد، وكذلك حماية الرياضة منه، والتركيز على منع التلاعب بالمسابقات الرياضية أو فى تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

كما استهدفت الورشة تبادل الممارسات الفعالة والناجحة لمعالجة مختلف مخاطر فساد الرياضة، وضرورة تضافر جهود كل من الحكومات والمنظمات الرياضية لمعالجة تلك المشكلة.

وأسفرت ورشة العمل عن عدة توصيات منها تدريب العاملين فى مجال الرياضة على مخاطر الفساد، ونشر قيم النزاهة والشفافية من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وكذلك ضرورة نشر التوعية فى هذ المجال من خلال وسائل الاعلام المختلفة، وتعزيز التعاون بين الجهات الرياضية وجهات إنفاذ القانون خاصة فى مجالات آليات الإبلاغ وتقديم الشكاوى.



شارك فى تلك الندوة كل من هيئة الخبراء الوطنيين التابعة للجنة الوطنية الفرعية للوقاية من الفساد والتى تضم فى عضويتها كل جهات إنفاذ القانون، وكذلك ممثلين عن وزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والهيئات والاتحادات الرياضية.