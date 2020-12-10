البابا تواضروس ينعى مؤسس الكنيسة القبطية فى كندا

جدة - نرمين السيد - توفى القمص مرقس إلياس، كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بتورنتو بكندا، وأول كاهن يسام لقارة أمريكا الشمالية، عن عمر تجاوز الـ 91 سنة قضى منها أكثر من 56 سنة فى الخدمة الكهنوتية.





وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء للآباء كهنة كنيسة القديس مارمرقس بتورنتو فى نياحة القمص مرقس مرقس إلياس، ويلتمس عزاءً لأسرته ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وولد وجدى إلياس بمدينة سوهاج يوم 21 أغسطس 1929، وخدم بها فى شبابه المبكر فى خدمة مدارس الأحد بجمعية الطلبة والشبان الأرثوذكس التى شارك فى تأسيسها، وحصل على ماجيستر فى اللاهوت من الكلية الإكليريكية، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة فى أواخر الخمسينيات من القرن الماضى.

دعاه القديس البابا كيرلس السادس للسيامة الكهنوتية، وسامه كاهنًا عامًا للخدمة بأمريكا الشمالية عام 1964، وبدأ خدمته هناك بإنشاء مراكز للخدمة كانت أولاها فى تورنتو تلاها مركز خدمة آخر فى مونتريال ثم لوس أنجلوس وبعده فى نيويورك.





واجه صعوبات عديدة فى بداية خدمته، واستطاع أن يتغلب عليها بمعونة إلهية وبشخصيته التى تميزت بالجلد والتأنى والمثابرة، أسس كنيسة القديس مارمرقس الرسول بتورنتو كأول كنيسة قبطية فى كندا، وكرمه قداسة البابا تواضروس بها، خلال زيارته لكندا عام 2014 بمناسبة اليوبيل الذهبى لسيامته.