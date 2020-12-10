إنفوجراف .. تعديلات قانون التعليم لامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أجرت وزارة التربية والتعليم، تعديلات على إحدى مواد قانون التعليم، الخاص بامتحانات الثانوية العامة، ليصبح المجموع التراكمى للامتحانات يتم احتسابه على 3 سنوات بدلا من عام واحد.





وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة "28" من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.

ويوضح الإنفوجراف التالى تعديلات بقانون التعليم لامتحانات الثانوية العامة الجديدة:

وأوضح الدكتور طارق شوقى، أن التعديلات التى أجريت على قانون التعليم، تأتى فى إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتى ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولاسيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحًا وضروريًا وحتميًا، انطلاقًا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة فى أسواق العمل العالمية.

وتتضمن التعديلات منح الطالب فرصة أداء الامتحان 3 مرات واختيار الدرجة الأعلى، إضافة إلى تعدد نماذج الامتحان وفرص الاختبار للتيسير على الطلاب، كما تستهدف التعديلات قياس مستوى الطلاب الحقيقى وترك نمط الحفظ.