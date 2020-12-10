فيديو ..مصطفى بكرى : مصر تستقبل أولى دفعات لقاح كورونا اليوم

جدة - نرمين السيد - وأضاف بكرى خلال برنامجه "حقائق وأسرار" الذى يعرض على فضائية صدى البلد، اليوم الخميس، أن هناك مصدرا مسؤولا بوزارة الصحة أكد أن مصر ستستقبل 50 ألف جرعة للقاح كورونا سينوفارم من الصين كشحنة أولى.

وذكر أن هذا اللقاح أجريت عليه تجارب سريرية على 3 آلاف متطوع وسيكون هناك شحنات أخرى من الصين، مؤكدا أن اللقاح سيكون فعالا ونتج عنه استجابة قوية.