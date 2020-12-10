حقوقي: مصر تسير بخطى ناجحة في ملف حقوق الإنسان

واضاف صلاح سلام لـ" دوت الخليج "أن كل هذه الإنجازات ، والتي شملت تقليل معدل الفقر لاول مرة ونسبة البطالة وانشاء ١٠ مدن جديدة ومد اربعة الاف كيلومتر طرق وكباري وتحديث السكة الحديد وانشاء خطوط مترو جديدة ومئات المشروعات العملاقة تحقق للإنسان جودة الحياة وهو ما يعرف بالخصائص السكانية انما هي ترجمة لحقوق الانسان الذي ينشدها اي مجتمع يريد ان يتقدم.
وأوضح صلاح سلام اننا مازلنا نرى فئة معينة تدعمها بعض جهات خارجية ترى حقوق الانسان من منظور اخر وتعتمد النموذج الامريكي او الاوروبي ليطبق في منطقتنا وهذا مستحيل فأننا لانحمل نفس الثقافة ولا درجة وانتشار التعليم..ولا المعتقدات ولاحتى العادات والتقاليد.
وتابع: إننا نؤمن بحرية العقيدة ولكنا نرفض المثلية الجنسية مثلا، ولا يمكن أن نلغي عقوبة الاعدام حيث ورد فيها نص قرأني"ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب" وتركيز الغرب الدائم على الحقوق السياسية والمدنية والتي يتم تناولها في وطننا من خلال الاحزاب السياسية او من منابر سياسية واضحة ومعتمده ومشهرة".
ووأردف: التناول من خلف الابواب مرفوض والتناول من تحت الارض غير قانوني وغير شرعي وهنا تبرز نغمة الاستقواء بالخارج وحديث عبر السي ان ان واخر من خلال الجزيرة وتصريح من مسئول ما سواء من الامم المتحدة او حتى من دول الاتحاد الاوربي وامريكا".
واستطرد سلام: "وبمناسبة العالمي لحقوق الانسان اقول اننا على الطريق وفي مرحلة البناء واننا نتقدم واكيد لم نبلغ الكمال والطموحات كبيرة والامال عريضة ولكنها قابلة للتحقيق ولكن بالمنطق والعقل والحرية المسئولة".
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