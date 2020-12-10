عبد الصادق الشوربجي: شعار لا للتعصب يجب أن يزين العقول والوجدان

اقترح المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة تنظيم سلسلة من اللقاءات والجلسات بمراكز الشباب، المنتشرة في محافظات مصر بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف الشوربجي، خلال الاحتفالية التى عقدت بمؤسسة الاهرام أن ذلك للتواصل مع الشباب لنبذ الصراعات والخلافات ، وذلك في إطار لا للتعصب.

وتمني الشوربجي، أن يزين شعار لا للتعصب العقول والوجدان، كما زين برج القاهرة واليوم يزين مبني مؤسسة الأهرام.

وأوضح، أنه يتعين علينا جميعا سواء صحافة أو إعلام الاهتمام بمواجهة التعصب علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، سواء فيس بوك، أو تويتر، أو غيرهما.

وأطلقت مؤسسة الأهرام احتفالية كبرى في إطار مبادرة (مصر أولًا.. لا للتعصب) بمناسبة بدء انطلاق الدوري العام لكرة القدم وصولًا إلى دعوة النقاد الرياضيين والإعلاميين في مجال الرياضة، لنبذ التعصب والانحياز وبداية مرحلة جديدة قوامها التعاون المشترك، بهدف إنجاح الموسم الجديد.

بدأت الاحتفالية من أمام مؤسسة الأهرام بعرض موسيقى وزارة الشباب والرياضة، وبحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام .

وتمت إنارة مبنى الأهرام وتزيينه بشعار المبادرة ثم عقد لقاء فكري في قاعة نجيب محفوظ عن تناول خطة وزارة الشباب للموسم الجديد، والضوابط الإعلامية للتصدي لأي مخالفات تحدث وخطة التليفزيون المصري لنقل المباريات والسياسات والأكواد الخاصة بالنشر في البرامج والصحف.

كما تم عقد حفل من كورال وزارة الشباب والرياضة.