إضاءة الأهرامات وأبوالهول باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان ..صور

في اطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، تم منذ قليل إضاءة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول باللون الازرق. صرح بذلك أشرف محيي مدير عام منطقة آثار الهرم، مشيرا الى ان الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يتم في ١٠ ديسمبر من كل عام، ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

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