وزير الشباب والرياضة: يجب أن نتصدى لكل ما هو سلبي من خلال المبادرات

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه يجب أن نتصدى لكل ما هو سلبي من خلال المبادرات المتعددة، مؤكدا أن الرياضة قوى ناعمة ولها تأثير.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أننا نقول للشباب انتمي كيفما تشاء للنادي المفضل لك وشجع بما لا يضر الآخر، وهذا هو الهدف الذي نقوله.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أننا مع مؤسساتنا ولن نترك مؤسسة تنهار وسنفديها بأرواحنا، ليس انتماءً لمؤسسة بعينها، قائلا: لن ننتمي لمؤسسة بعينها، ولكننا ننتمي لوطن يسمي مصر.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أننا سنظل خلف التقويم والتعديل، وسننظم هذا الأمر لأنه جزء من "لا للتعصب"، بالإضافة إلي توصيل عامل الأمان والثقة، وسنتحمل من أجل ذلك حتى نصل للهدف.

وأطلقت مؤسسة الأهرام احتفالية كبرى في إطار مبادرة (مصر أولًا.. لا للتعصب) بمناسبة بدء انطلاق الدوري العام لكرة القدم وصولًا إلى دعوة النقاد الرياضيين والإعلاميين في مجال الرياضة لنبذ التعصب والانحياز وبداية مرحلة جديدة قوامها التعاون المشترك، بهدف إنجاح الموسم الجديد.

بدأت الاحتفالية من أمام مؤسسة الأهرام بعرض موسيقى وزارة الشباب والرياضة، وبحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

وتم إنارة مبنى الأهرام ثم عقد لقاء فكري في قاعة نجيب محفوظ تلقى فيه كلمات قصيرة عن تناول خطة وزارة الشباب للموسم الجديد، والضوابط الإعلامية للتصدي لأي مخالفات تحدث وخطة التليفزيون المصري لنقل المباريات والسياسات والأكواد الخاصة بالنشر في البرامج والصحف، كما تم عقد حفل من كورال وزارة الشباب والرياضة.