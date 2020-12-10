السفير الأمريكي بالقاهرة لـوفد تنسيقية الشيوخ: من الرئع مقابلتكم

قال جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى القاهر، فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك: "من الرائع مقابلة أعضاء مجلس الشيوخ الجدد وهم يستعدون لخدمة بلدهم، شريكنا الاستراتيجي."

ووضع السفير الأمريكى صورة له بجوار أعضاء مجلس الشيوخ، وهم النائب محمد فريد، والنائب محمد السباعي، والنائب محمد عزمي، والنائب علاء مصطفى.

وكان وفد من شباب تنسيقية الأحزاب والسياسين، قد ألتقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، جوناثان كوهين، بمقر السفارة الأمريكية.

تناول اللقاء عدة جوانب منها: التعرف على نواب مجلس الشيوخ الجدد، والحديث عن العلاقات المصرية الأمريكية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، والتأكيد على دور مصر المحوري إقليميا ودوليا، وأهم الملفات التي تأتي على رأس أولويات نواب مجلس الشيوخ في المرحلة القادمة.

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وأكد النائب علاء مصطفى، أن ملفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال يأتيان على رأس اهتماماته في المجلس. واستعرض أهم التحديات التي تواجه الشركات الناشئة خاصة المعتمدة على التقنيات الحديثة في تنفيذ أفكارها، وأكد على ضرورة العمل على توفير بنية تشريعية قوية تدعم الشباب وتمكنهم من تأسيس مشروعاتهم وتوفر لهم قنوات متعددة لجذب الاستثمارات.