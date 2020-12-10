بشرة سارة.. مصر تستقبل أولى جرعات لقاح كورونا الصيني

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم استقبال 50 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية كشحنة أولى والذي أجريت عليه التجارب في مرحلته السريرية الثالثة في مصر خلال الشهرين الماضين على أكثر من 3 آلاف متطوع، يليها عدد أخر من الشحنات من دولة الصين.

هذا وتعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمر هام اليوم بمطار القاهرة، وأكد مسؤولين بوزارة الصحة والسكان إنه من المقرر أن يستقبل وفد من وزارة الصحة اولي دفعات لقاح كورونا الصيني بمطار القاهرة.

وتستقبل مصر، أولى جرعات لقاحات كورونا من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها

وكان النائب مصطفى بكري، قد أكد أن مصر على موعد تاريخي اليوم حيث إنه سيتم إستقبال أولى جرعات لقاح كورونا القادمة من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها.

وتابع، عضو مجلس النواب خلال تصريحات صحفية عبر فضائية "صدى البلد" أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ستسقبل تلك الجرعات مشيرا إلى أن هناك مصدرا مسئولا بوزارة الصحة أكد أن مصر ستستقبل 50 ألف جرعة للقاح كورونا سينوفا كشحنة أولى.

وأضاف بكري، أن هذا اللقاح اجريت عليه تجارب سريرية على 3000 متطوع وسيكون هناك شحنات أخرى من الصين، مؤكدا أن اللقاح سيكون فعالا ونتج عنه استجابة قوية.

