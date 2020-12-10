مطار القاهرة يستقبل مستلزمات طبية كهدية من شعب الإمارات

جدة - نرمين السيد - يستقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الخميس، شحنة من مستلزمات الطبية الصينية، كهدية من الشعب الإماراتى إلى الشعب المصرى، والتى سوف تستخدم فى مكافحة فيروس كورونا المستجد كالثلج جديد، حيث تصل الشحنة على الطائرة الإماراتية القادمة من دبى رحلة رقم 925.





ومن المقرر أن يكون فى استقبالها بالمطار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسفير الصينى بالقاهرة، ومريم خليفة الكعبى نائب رئيس البعثة والقائمة بالأعمال فى سفارة الإمارات بالقاهرة.

وأعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وسفيرى الصين والإمارات بالقاهرة، سوف ينظمون مؤتمرا صحفيا باستراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار، أثناء مراسم استقبال الشحنة، يتم شرح كافة الفعاليات عن اللقاح الجديدة، والذى سوف يستخدم فى مكافحة كورونا.

وكانت مصادر بوزارة الصحة، أكدت أن تجربة اللقاح المستخدم فى علاج كورونا، آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، ومن المقرر أن سيتم البدء فى تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا، ويليها شحنات قادمة يتم تطعيم باقى الفئات من المصريين.

ويشارك فى تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا فى التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التى بدأت فى استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.