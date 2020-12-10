صور .. زين : ملتزمون بضوابط المهنة فى تغطية الأنشطة الرياضية لنبذ التعصب

جدة - نرمين السيد - قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه تم الانتهاء من كل التجهيزات الفنية والبشرية للقيام بالتغطية الإعلامية لبطولة الدورى العام لكرة القدم باستخدام أحدث التقنيات من كاميرات HD، وسيارات البث، وأطقم التغطية لمباريات الدورى والتزام جميع القائمين بالتغطية بالضوابط والمعايير المهنية التى تحقق التوازن والحيادية وتجنب كل أشكال التعصب التى ننبذها جميعا.





وأثنى زين على جميع أطقم عمل الوطنية للإعلام لما قدموه من تغطية حيادية ومتوازنة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، جاء ذلك خلال مشاركته مساء اليوم بمبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأقيمت بمسرح مؤسسة الأهرام بدعوة من رئيس مجلس إدارة الجريدة عبد المحسن سلامة فى إطار فعاليات مبادرة لا للتعصب لمواجهة أشكال التعصب بين الجماهير ونشر قيم التسامح و المحبة، والتنسيق حول التناول الإعلامى لمختلف الأنشطة الرياضية والعمل المشترك لتجنب كل أشكال التعصب. وأشار زين إلى أن دور الهيئة الوطنية للإعلام التربوى والتوعوى فى سبيل إعلاء شأن القيم والأخلاق الرياضية وعدم بث روح الكراهية والفتن بين أفراد المجتمع وأبناء الوطن الواحد، وإشاعة روح المحبة والإخاء، وتجنب كل أشكال التعصب الرياضى سواء فى المحتوى أو فى آراء ضيوف البرامج المختلفة، وأن تلك الأهداف يتم تنفيذها من خلال البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالوطنية للإعلام التى تلتزم بكل ضوابط ومعايير المهنة من الحيادية والتوازن فى المحتوى الإعلامى الرياضى المقدم للجماهير وتغطية الأحداث الرياضية المختلفة.

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