التخطيط والقومى للحوكمة يعلنان أسماء المقبولين فى مبادرة كن سفيرا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى للوزارة عن أسماء المقبولين فى مرحلة التقييم الأولى لمبادرة كن سفيرا.





وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن المبادرة تهدف فى الأساس إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة، لتأهيل الشباب لتطبيق أسس التنمية المستدامة فى مختلف الأنشطة والمجالات الانتاجية والخدمية.

من جانبها، أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن المرشحين مثلوا محافظات الجمهورية المختلفة وبلغ عدد من تقدموا للترشح 7116 من الشباب، وقد تم فى مرحلة التقييم مراعاة عدد من الشروط الموضوعية، منها مقدار المعرفة بالتنمية المستدامة، ومدى جودة استيفاء البيانات، بالإضافة إلى الخبرات السابقة العلمية والعملية، مع مراعاة مجموعة من الأبعاد المتمثلة فى تمثيل الفئات التالية: ذوى القدرات الخاصة، النوع الاجتماعى، والتوزيع الجغرافى.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة قد أرسلتا على مدار اليومين الماضيين رسائل بريد إلكترونى للمقبولين بالمرحلة الأولى من التقييم وحثهم على الاستعداد للمرحلة الثانية من التقييم.

للإطلاع على أسماء المقبولين فى مرحلة التقييم الأولى لمبادرة "كُن سفيرًا"، من خلال اللينك:

https://drive.google.com/file/d/1d4-udDaUzyaZz5HYyrNKN77pGWYK9Ip5/view?usp=sharing

وعلى المترشح إذا وجد اسمه فى الكشف ولم يصله البريد الإلكترونى أن يتأكد أولًا أنه لا يوجد فى junk or spam، وفِى حالة عدم وصول الإيميل يرجى إرسال بريد إلكترونى للتواصل على الإيميل التالى:

[email protected]، موضحًا به الاسم بالكامل، رقم الموبايل، البريد الإلكترونى، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال الاستمارة والفيديو الخاص بالمقبولين فى مرحلة التقييم الأولى للمبادرة هو يوم السبت الموافق 12 ديسمبر الساعة 11 مساء.