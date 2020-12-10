فيديوجراف .. البرنامج الرئاسى يبدأ تطوير 50 قرية بأسوان

جدة - نرمين السيد - بدأ البرنامج الرئاسى الجديد للتطوير الشامل لألف قرية مصرية، فى تغيير وجه الحياة وتحسين مستوى معيشة حوالى 893.5 ألف نسمة مقيمين بـ 50 قرية فى محافظة أسوان، منها 35 قرية بإدفو و15 قرية بكوم أمبو.





ويوضح الفيديوجراف التالى تفاصيل بدء البرنامج الرئاسى فى تطوير 50 قرية بأسوان. ويستهدف البرنامج توفير حياة كريمة للفئات المستحقة وإحداث تغيير شامل فى بنيتها الأساسية وخدماتها الإجتماعية خلال 5 سنوات، والألف قرية هى الأكثر فقراً، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهى القرى التى يزيد معدل الفقر فيها عن 55% وتصل فى بعض القرى إلى 92%، والقرى منتشرة فى 16 محافظة.

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