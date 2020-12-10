لقاء عبر الإنترنت عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، اليوم بالتعاون مع برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لمكتبة الإسكندرية، لقاء عبر الإنترنت تحت عنوان: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة برئاسة السفيرة منى عمر عضو المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية وبحضور ممثلي بعض الدول العربية مثل الأردن ولبنان والمغرب، وأعضاء اللجنة.

تناول اللقاء عرض بعض النسب والإحصائيات الخاصة بالعنف ضد المرأة فى العالم وتأثير جائحة كوفيد ١٩ على العنف ضد المرأة، بالإضافةإلى عرض الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ومحاورها.

كما تم استعراض إنشاء المجلس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية لنشر الوعى بين الشباب.

وأوصي الحضور بعدد من التوصيات لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى تتضمن استخدام أفكار وأساليب مبتكرة للتوعية بهذه القضية.