بعد وصوله.. خبير أوبئة يعلن الفئات الأولى المستحقة للقاح كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، خبير الأوبئة، إن الأطقم الطبية التي تواجه فيروس كورونا المستجد هي الفئة الأولى المستحقة لقاح كورونا كونها حائط الصد للفيروس.

وأكد "عنان"، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن الحالات الحرجة والطارئة المصابة بالفيروس من ضمن الفئة الأولى، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة المصابة.

وأوضح خبير الأوبئة، أن مبادرة COVAX للتوزيع العادل للقاحات أصبح عندها التمويل اللازم (٢ مليار دولار) لإمداد الدول باللقاحات ومنها مصر بلقاحات تكفي ل ٢٠ مليون شخص من أي لقاح موافق عليه بعد أن كانت متعثرة الشهر الماضي.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعاقدت مباشرة بعيدا عن COVAX لشراء لقاحات في أول السنة، فور الموافقة على اللقاحات سواء من روسيا أو الصين أو أمريكا.

وأفاد خبير الأوبئة، بأننا لسنا بحاجة إلى لقاح لكل المصريين، ولكن نحتاج لقاح يكفي الآتي:

١ - الكادر الطبي والعاملين مع كبار السن ( في حدود ٥٠٠ ألف شخص في مصر).

٢ - كبار السن (فوق ٥٠ سنة) في حدود ١١ مليونا.

٣ - أصحاب الأمراض المزمنة ( في حدود ١٥ مليون ومعظهم من الفئة الـ ٢ أيضا).

وأضاف "عنان"، أننا نحتاج إلى لقاحات تكفي الفئات التي تصاب بأعراض تستلزم مستشفى أو تتوفى بسبب كورونا، مضيفا أن ٢٠ مليون جرعة كافية لتخطي الأزمة في المرحلة الحالية.

وأعلن مصدر مسؤول بـوزارة الصحة والسكان،ان مصر تستقبل اليوم ، في طائرة عائده من الامارات، 50 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية كشحنة أولى والذي أجريت عليه التجارب في مرحلته السريرية الثالثة في مصر خلال الشهرين الماضين على أكثر من 3 آلاف متطوع.

واوضح المصدر، ان ذلك أولى جرعات لقاحات كورونا من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها، وستستقبل وزير الصحة د. هالة زايد وزيرة الصحة الجرعات فور وصولها بالمطار في الساعة الـ 11 مساء.

واضاف المصدر، أن تجربة اللقاح أثبتت انه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وسيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا وبعدها خلال الشحنات القادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن يوجد تعاون مع الجانب الصيني من خلال شركة "سينوفارم"، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية في مجال إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد ونقل تكنولوجيا التصنيع.