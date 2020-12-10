بعد قليل| مصر تستقبل فوق الـ50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.. والثانية الأسبوع المقبل

علم دوت الخليج من مصادر مطلعة أن مطار القاهرة سيستقبل أولى الشحنات من لقاح سينوفارم الصيني الساعة 11 مساء على طائرة قادمة من دولة الإمارات الشقيقة والتي يقدر عددها أكثر من 50 ألف جرعة، وسيتم بعدها إعلان لتفاصيل في مؤتمر صحفي الساعة 12 صباح.

وأشارت المصادر أن باقي الشحنات ستصل تباعا والدفعة الثانية ستصل الأسبوع المقبل.

كما أكدت المصادر أنه تم إجراء تجارب مصرية صينية إماراتية على اللقاح وشاركت مصر في التجربة الإكلينيكية الخاصة باللقاح وتمت تجربته في مقر المصل واللقاح في مصر .

وأضافت المصادر أن اللقاح حصل على موافقة (طارئة) منذ شهرين بالإمارات ويتم استخدامه فيها بهذه الموافقة، وقررت مصر استخدام اللقاح بعد ثبوت فعاليته بنسبة 100 % وحصوله على الموافقة النهائية بدولة الإمارات الشقيقة للتسجيل، وبالتالي مصر حصلت عليه.

وأوضحت المصادر، أنه من المنتظر ان يستقبل الشحنة في مطار القاهرة الدولي، كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وسفيري الصين والإمارات بالقاهرة، حيث من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي بالصالة الحكومية في المطار بالتزامن مع وصول شحنة اللقاحات.

وأثبتت تجربة اللقاح انه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، ومن المقرر أن سيتم البدء في تطعيم الأطقم الطبية وأعدادها كبيرة ثم مستشفيات العزل ويليها مستشفيات الصدر والحميات، ويليها شحنات قادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.

ويشارك في تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.