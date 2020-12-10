الكاميرات فضحتها .. طبيبة تذبح زوجها لضعفه الجنسي وإشباع رغباتها مع صديقه

عادت الطبيبة "هدير" من عملها بالمستشفى، تستنجد بجيرانها وصرخاتها تخيم أرجاء منطقة 6 أكتوبر، بعد رؤية زوجها وشقيقته التي تعيش معهما في منزل الزوجية، مذبوحين ودمائهم تتناثر في كل مكان.

أبلغ الجيران الشرطة، وبعد انتهاء رجال الشرطة من معاينة الشقة تبين أن الواقعة ارتكبت بدافع السرقة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

كانت المفاجأة لا تُصدق ولا يتقبلها عقل أهل الضحية، بعد تكشُّف أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه وصديقه وشقيقة صديقه.

تفاصيل الواقعة



ارتكبت الطبيبة جريمتها بمساعدة عشيقها- وهو صديق مقرب من زوجها الضحية- واتبعت طريق الخطيئة لإشباع رغباتها الجنسية.

أصبحت علاقة "هدير" بزوجها فاترة بعد مرور فترة على زواجهما حتى بدأت الخلافات والمشكلات الزوجية تقتحم عيشتهم، تحديدا بعد مرضه و "عجزه الجنسى".

لاحظت الطبيبة اهتمام صديق زوجها بها، في نفس الفترة التي تعيش فيها مشكلات مع زوجها، إذ كان يصر دائما أن تحكى له عن مشكلاتها لمساعدتها، لكنه مع مرور فترة نشبت بينهما علاقة عاطفية.

رأت "هدير" أنها فرصة جيدة لإشباع رغباتها الجنسية التى حرمها منها زوجها بسبب مروره بأزمة مرضية تمنعه من ممارسة العلاقة الحميمة معها، وتطورت علاقتها بعشيقها لممارسة الجنس في الخفاء.

استمرت "هدير" فى علاقتها المحرمة مع صديق زوجها حتى أن طلب منها أن تطلب الطلاق من زوجها ليتمكنا من الاستمتاع بحياتهما بدون خوف من شيء.

طلبت هدير الطلاق من زوجها، لكنه رفض وتمسك بها، مُبررا أن مرضه سيكون لفترة وتمر، ثم يرجع كما كان ليعوضها عن فترة الحرمان، لكنه لم يعلم أنها تخونه مع صديق عمره.

وبعد قرار الزوج بعدم طلاق زوجته والتمسك بها، تواصلت "هدير" مع عشيقها فى شقة الخيانة لتدبير خطة للتخلص من زوجها وشقيقته المقيمة معهما داخل الشقة، وبعدما أنهيا ليلتهما الحمراء بممارسة الجنس معا، جلس العشيق يرسم لها خطة شيطانية للتخلص من زوجها وشقيقته دون أن يشك أحد بهما، ليتمكنا من الاستمتاع بحياتهما معا.

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