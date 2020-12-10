وفاة اللواء طلعت مسلم أحد قادة حرب أكتوبر

جدة - نرمين السيد - توفى مساء اليوم الخميس، اللواء أركان حرب طلعت مسلم، قائد أحد ألوية المشاة الميكانيكى فى حرب 6 أكتوبر 1973.



جدة - نرمين السيد - توفى مساء اليوم الخميس، اللواء أركان حرب طلعت مسلم، قائد أحد ألوية المشاة الميكانيكى فى حرب 6 أكتوبر 1973. وأعلن أفراد من أسرته، وفاة اللواء طلعت مسلم أحد أبطال حرب أكتوبر. ومن المقرر تحديد موعد الجنازة والعزاء فى وقت لاحق.

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