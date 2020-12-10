إجراءات تأمينية بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات وصول لقاح كورونا 

جدة - نرمين السيد - اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، الإجراءات اللازمة لتأمين وصول 50 ألف جرعة لقاح للكورونا على متن الطائرة الإماراتية القادمة من دبى "رحلة رقم 925" حتى وصولها بمستودعات وزارة الصحة.





وقامت إدارة العلاقات العامة بالمطار بالتنسيق مع الجمارك والجهات المختصة وقطاع الأدوية للإفراج عن الشحنات وإنهاء الإجراءات فى أقل وقت ممكن مع التنسيق والتجهيز للمؤتمر الصحفى الذى يقام بعد قليل بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والسفير الصينى بالقاهرة ليو ليتشيانج ومريم خليفة الكعبى نائب رئيس البعثة، والقائمة بالأعمال فى سفارة الإمارات فى حضور الإعلاميين ووكالات الأنباء ومندوبى الصحف بوزارة الصحة لتسهيل نقل المؤتمر الصحفى الذى تقيمه وزارة الصحة فور وصول الشحنات بالصالة الحكومية بمطار القاهرة الدولى. وأثبت اللقاح نسبة نجاحات عالية جدا وسيتم توزيع الجرعات على الفئات الأولى بالرعاية والأطقم الطبية أولا، حيث أُجريت عليه تجارب سريرية على 3 آلاف متطوع ويعطى اللقاح مناعة طويلة الأمد.

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