السيسي يثمن اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
وقال الرئيس، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل: "تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، برعاية أمريكية".
وتابع: "وإذ أثمن هذه الخطوة المهمة، باعتبارها تحقق مزيد من الاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقتنا".
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