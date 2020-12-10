الكاف: إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان في قطر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مساء الخميس، إقامة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية فى قطر، في النصف الأول من العام المقبل 2021.

وأصدر الكاف بيانا رسميا ذكر فيه "نظراً لصعوبة التوصل لاتفاق مع الاتحاد القطري لكرة القدم حول تنظيم بطولة كأس السوبر 2019/2020 بين الأهلي (مصر) ونهضة بركان (المغرب)، قررت اللجنة التنفيذية إقامة كأس السوبر في النصف الأول من عام 2021".

وكانت مصادر كشفت في وقت سابق، اليوم، أن كأس السوبر الأفريقي سيقام فى قطر بعدما استقر مسئولو المكتب التنفيذى بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة بطولة السوبر الأفريقى هذا العام فى قطر، تنفيذا للعقد الموقع بينهم وبين "كاف" بإقامة البطولة هناك لثلاث نسخ على أن تكون القادمة هى الأخيرة. ولم يستقر أعضاء المكتب التنفيذي على الموعد حتى الآن.

ووقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عقداً مع الاتحاد القطرى للعبة لاستضافة مباراة السوبر الأفريقى لمدة 3 سنوات بدءاً من 2018، وبالفعل أقيمت نسخة 2018 بين الرجاء المغربى والترجى التونسى هناك وتوج بها المغاربة، ثم نسخة 2019 بين الزمالك والترجى وحسمها الفارس الأبيض، وستكون نسخة 2020 هى الأخيرة فى قطر وستجمع بين الأهلى ونهضة بركان.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر فى وقت سابق إقامة مباراة السوبر في القاهرة خلال ديسمبر الجارى، قبل أن يتراجع بشكل رسمى عن القرار.