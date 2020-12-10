وصول لقاح فيروس كورونا الصيني إلى مصر.. صور

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال مجاهد إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.

وقال الدكتور اسلام عنان، خبير الاوبئة، ان اللقاح الصيني سينوفارم الخاص بفيروس كورونا، هو نفس اللقاح الذي اجريت عليه التجارب السريرية في مصر. وأكد عنان لـ"صدي البلد" ان اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة. وأوضح أن من اهم مميزات اللقاح الصيني سينوفارم الخاص بفيروس كورونا، حفظه في درجة حرارة ما بين سالب 2: 8 درجة مئوية وهذه الخاصية متوافرة في مصر. وأضاف عنان ان ذلك بعكس لقاحي فايزر وموديرنا اللذين يحتاجان لدرجة حرارة تصل إلى سالب 70 درجة مئوية، وسالب 20 درجة مئوية وهذه التكنولوجية غير متوافرة في كثير من دول العالم. وأوضح خبير الاوبئة، ان درجة الفعالية الخاصة باللقاح الصيني سينوفارم عالية، حيث أصيب حوالي 150 شخصا من المشاركين في التجربة الدولية وتلقوا اللقاح الوهمي وليس الأصلي سينوفارم. وأضاف عنان، ان الذين تلقوا اللقاح لم يصب أي منهم بالفيروس كونه واقيا من الإصابة. وأفاد خبير الاوبئة، بأن تكنولوجية اللقاح الصيني تعتمد على الحقن بجرعات بفيروس ضعيف أو ميت، تعمل على تحفيز الأجسام المضادة بالجسم ضد الفيروس لمقاومته وتكوين أجسام مضادة، وهذا الفيروس الضعيف لا يشكل أي خطورة على من يحقن به. وأكد أن اللقاح الصيني يعطى منه جرعتان لكل شخص طوال 21 يومًا، ويحقن به جميع المواطنين باستثناء من لديه موانع طبية مثل الذين لديهم حساسية من اللقاح.

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