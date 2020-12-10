بالرقم القومي.. مصادر بالصحة: موقع إلكتروني لتسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا

قالت مصادر بوزارة الصحة، إن الوزارة بصدد إنشاء موقع إلكتروني للتسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وأضافت المصادر، أن الموقع الإلكترونى المقرر إنشاؤه سيكون مخصصا فقط للتسجيل للحصول على اللقاح.

وتابعت المصادر، أنه سيتم تخزينه في مخازن فاكسيرا ويتم صرفه بشكل تتابعي وقالت المصادر إن الرقم القومى سيلعب دورا كبيرا في صرف اللقاح للأطقم الطبية.

وأوضحت المصادر أنه سيتم إغلاق موقع الإلكترونى الخاص بتسجيل خوض التجارب السريرية في مرحلتها الثالثة على لقاح كورونا المتعلق بشركة سينوفارم.

وعلم دوت الخليج من مصادر مطلعة أن مطار القاهرة سيستقبل أولى الشحنات من لقاح سينوفارم الصيني الساعة 11 مساء على طائرة قادمة من دولة الإمارات الشقيقة والتي يقدر عددها أكثر من 50 ألف جرعة، وسيتم بعدها إعلان لتفاصيل في مؤتمر صحفي الساعة 12 صباح.

وأشارت المصادر أن باقي الشحنات ستصل تباعا والدفعة الثانية ستصل الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر، أن الفئات التي ستبدأ باستخدام اللقاح هي الأطقم الطبية نظرا لأنهم خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا، مشيرة إلى أن أعدادهم كبيرة جدا، وبعدهم يستخدم اللقاح في مستشفيات العزل والتي يبلغ عددها 13 مستشفى، ثم مستشفيات الصدر والحميات.

وأوضحت المصادر، أنه من المنتظر ان يستقبل الشحنة في مطار القاهرة الدولي، كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وسفيري الصين والإمارات بالقاهرة، حيث من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي بالصالة الحكومية في المطار بالتزامن مع وصول شحنة اللقاحات.

وأثبتت تجربة اللقاح انه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، ومن المقرر أن سيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا، ويليها شحنات قادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.

ويشارك في تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.