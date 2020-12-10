خبير أوبئة: اللقاح الصيني يقي من فيروس كورونا بنسبة 86%

قال الدكتور اسلام عنان، خبير الاوبئة، ان اللقاح الصيني سينوفارم الخاص بفيروس كورونا، هو نفس اللقاح الذي اجري عليه التجارب السريريه في مصر.

وأكد عنان لـ"صدي البلد" ان اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

واوضح أن من اهم مميزات اللقاح الصيني سينوفارم الخاص بفيروس كورونا، حفظه في درجة حرارة ما بين سالب 2: 8 درجة مئوية وهذه الخاصية متوافرة في مصر.

وأضاف عنان ان ذلك بعكس لقاح فايزر وموديرنا اللذين يحتاجان لدرجة حرارة تصل إلى سالب 70 درجة مئوية، وسالب 20 درجة مئوية وهذه التكنولوجية غير متوافرة في كثير من دول العالم.

وأوضح خبير الاوبئة، ان درجة الفعالية الخاصة باللقاح الصيني سينوفارم عالية، حيث أصيب حوالي 150 شخصا من المشاركين في التجربة الدولية وتلقوا اللقاح الوهمي وليس الأصلي سينوفارم.

واضاف عنان، ان الذين تلقوا اللقاح لم يصب أي منهم بالفيروس كونه واقيا من الإصابة.

وافاد خبير الاوبئة، بأن تكنولوجية اللقاح الصيني تعتمد على الحقن بجرعات بفيروس ضعيف أو ميت، تعمل على تحفيز الأجسام المضادة بالجسم ضد الفيروس لمقاومته وتكوين أجسام مضادة، وهذا الفيروس الضعيف لا يشكل أي خطورة على من يحقن به.

وأكد أن اللقاح الصيني يعطى منه جرعتان لكل شخص طوال 21 يومًا، ويحقن به جميع المواطنين باستثناء من لديه موانع طبية مثل الذين لديهم حساسية من اللقاح.

وأعلن مصدر مسؤول بـوزارة الصحة والسكان،ان مصر تستقبل اليوم ، في طائرة عائده من الامارات، اكثر 50 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية كشحنة أولى والذي أجريت عليه التجارب في مرحلته السريرية الثالثة في مصر خلال الشهرين الماضين على أكثر من 3 آلاف متطوع.

واوضح المصدر، ان ذلك أولى جرعات لقاحات كورونا من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها، وستستقبل وزير الصحة د. هالة زايد وزيرة الصحة الجرعات فور وصولها بالمطار في الساعة الـ 11 مساء.

واضاف المصدر، أن تجربة اللقاح أثبتت انه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وسيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا وبعدها خلال الشحنات القادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن يوجد تعاون مع الجانب الصيني من خلال شركة "سينوفارم"، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية في مجال إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد ونقل تكنولوجيا التصنيع.