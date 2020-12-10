تفاصيل تمويل الطاقة الشمسية من البنك العربي الأفريقي بقيمة 2 مليون جنيه

يوضح تحيا مصر تفاصيل تمويل الطاقة الشمسية من البنك العربي الأفريقي والذي تصل قيمته إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى ويعرف بقرض تمويل توليد الطاقة الشمسية في المنازل ويقدمه البنك العربي الأفريقي وغيره من البنوك.

تفاصيل تمويل البنك العربي الأفريقي للطاقة الشمسية

يرصد تحيا مصر كل ماتريد معرفته عن قيمة تمويل البنك العربي الأفريقي لتوليد الطاقة الشمسية في المنازل على النحو التالي:

• قيمة التمويل: تصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى

• قيمة التمويل الممنوحة من البنك: تغطي 100% من قيمة الألواح الشمسية

• نسبة الفائدة: تتباين من عميل إلى آخر حسب نوع الوظيفة وتصنيف الشركة، وإمكانية تحويل الراتب

• مدة سداد القرض: تصل إلي 7 سنوات كحد أقصى

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