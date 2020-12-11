عقب الإفراج عنها .. الدفعة الأولى من لقاح كورونا تغادر مطار القاهرة الدولى

جدة - نرمين السيد - خرجت الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وسط حراسة أمنية مشددة، عقب تصريح سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى بالافراج عن الشحنة، برئاسة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة.





ووصلت قبل قليل إلى أرض مطار القاهرة الدولى، الرحلة 925، حاملة الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشارت مصادر إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة يرافقها وفد صينى إماراتى ، كان فى استقبال الشحنة فور وصولها مطار القاهرة الدولى.

وأوضحت المصادر، أن الدفعة الأولى من اللقاح تقدر بـ50 ألف جرعة، بعدما أجريت تجاربه السريرية على 3 آلاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضين.

وكانت المصادر، أكدت أن اللقاحات وصلت مطار القاهرة على متن طائرة قادمة من دولة الإمارات فى أول خطوة للبدء فى تطعيم المصريين، على أن يبدأ التطعيم بالأطقم الطبية، مشيرة إلى أن تجربة اللقاح أثبتت أنه آمن وفعال، ونتجت عنه استجابة قوية وتوليد أجسام مضادة للفيروس القاتل.