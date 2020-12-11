وزير الصحة : توزيع لقاح كورونا فى مصر بشكل مجانى بالكامل

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والإسكان، إن القيادة السياسية حريصة على توفير اللقاحات للحفاظ على صحة المواطن المصرى، مؤكدة أن توزيع لقاح كورونا فى مصر سيكون بشكل مجانى بالكامل.





وأضافت زايد خلال استقبالها أولى شحنات لقاح فيروس كورونا الصينى سينوفارم بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، أننا أول دولة فى إفريقية تستقبل هذه الشحنات، كما كنا أوائل الناس فى إجراء التجارب مع الصين، وأوضحت أن مصر قوية وعظيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتتطلع لأى جديد فى العالم. وأشارت إلى أننا خلال الأيام المقبلة سنستقبل شحنات متتالية لعلاج كورونا، ووجهت الشكر للشعبين الصينى والإماراتى على تضامنهما مع الشعب المصرى، وذكرت أن الأطقم الطبية والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوى هم الأولى فى الحصول على الجرعات الأولى من اللقاح، وذكرت أن اللقاح يتم تناوله فى عضلة الكتف على جرعيتن يفصل بينهما 21 يوما.

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