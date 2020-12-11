فيديو.. لحظة وصول أولى شحنات لقاح سينوفارم لعلاج كورونا إلى مطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، بمطار القاهرة الدولى، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصينى لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتى.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86٪ فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ فى إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة. وقال مجاهد إن الأولوية فى توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحى مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوى، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح فى عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.

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