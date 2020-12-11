من ناحية أخرى، بدأت شركة مصر للطيران، فى تجهيز أسطول طائرتها للشحن الجوى، بثلاجات كبيرة تتناسب من درجات الحرارة وأسلوب الحفظ الخاص، استعداد لنقل لقاح لفيروس كورونا.
ومن المقرر استغلال فراغات على طائرات الركاب لنقل الشحنات، كما أن هناك تحويل تم لطائرة من طراز بوينج 777 -800، لنقل بضائع فى البطن والكابينة أصبحت مجهزة، يمكن استخدمها لنقل لقاح كورونا.
كما يجرى تحويل طائرتين من طراز بوينج 777 - 200 للشحن الجوى، لتنضم لأسطول شركة مصر للطيران للشحن الجوى، التى من المقرر أن تتولى عملية شحن لقاح كورونا حال إقراره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منطقة مخصصة بمطار القاهرة لاستقبال جرعات لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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