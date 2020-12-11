منطقة مخصصة بمطار القاهرة لاستقبال جرعات لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - استعد مطار القاهرة الدولى، لاستقبال أولى جرعات لقاح كورونا سينوفارم الصينى القادم من الإمارات فى الساعة العاشرة والنصف، للبدء فى تطعيم المصريين به، بتوفير منطقة مخصصة لاستقبال الشحنات الطبية التى تتطلب مواصفات خاصة.





من ناحية أخرى، بدأت شركة مصر للطيران، فى تجهيز أسطول طائرتها للشحن الجوى، بثلاجات كبيرة تتناسب من درجات الحرارة وأسلوب الحفظ الخاص، استعداد لنقل لقاح لفيروس كورونا.

ومن المقرر استغلال فراغات على طائرات الركاب لنقل الشحنات، كما أن هناك تحويل تم لطائرة من طراز بوينج 777 -800، لنقل بضائع فى البطن والكابينة أصبحت مجهزة، يمكن استخدمها لنقل لقاح كورونا.

كما يجرى تحويل طائرتين من طراز بوينج 777 - 200 للشحن الجوى، لتنضم لأسطول شركة مصر للطيران للشحن الجوى، التى من المقرر أن تتولى عملية شحن لقاح كورونا حال إقراره.