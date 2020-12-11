وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا إلى مصر.. ووزيرة الصحة: ستقدم بالمجان وفاعليتها 96%

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، خلال استقبال أولى شحنات لقاح "سينو فارم "الصينى إن هذه أول شحنة وسيتم استقبال باقى الشحنات تباعاً، ومؤكدة أن هذه اللقاحات ستقدم بالمجان وفاعليتها 96%.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى، أن مصر أول دولة فى أفريقيا تستقبل شحنات لقاح كورونا، وتابعت:"هذه الشحنة تدل على اهتمام القيادة السياسية بتوفير اللقاح للشعب".

ويذكر أنه قد وصلت منذ قليل إلى أرض مطار القاهرة الدولى، الرحلة 925 في مطار القاهرة، حاملة الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر إلى أن والوزيرة يرافقها وزيرا الإمارات والصين، موضحا أن الدفعة الأولى من اللقاح تقدر ب50 ألف جرعة، بعدما أجريت تجاربه السريرية على 3 ألاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضين .

وأوضح المصادر أن اللقاحات تصل مطار القاهرة على متن طائرة قادمة من دولة الإمارات اليوم مصر في تمام الحادية عشر مساء، في أول خطوة للبدء في تطعيم المصريين وسيتم تطعيم الاطقم الطبية خلال يومين .

وأوضحت مصادر مسؤلة ، أن تجربة اللقاح أثبتت أنه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وسيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية.

وشارك في تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.