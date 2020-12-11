هل لقاح كورونا الذي وصل مصر آمن؟.. وزيرة الصحة تجيب: كنت أحد المتطوعين

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا الصينى، لحظة تاريخية، تأتى من منطلق حرص رئيس الجمهورية على حماية المواطنين، حيث كان هناك تواصل كامل بضرورة الحصول على لقاح كورونا، وهو يوم تاريخى، مشيرة إلى أن الصداقة التاريخية مع الإمارات والصين توجت باستقبال لقاح "سينوفارم".

وقدمت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن استقبال أولى دفعات لقاح كورونا الصينى "سينوفارم"، الشكر لشعبى الإمارات والصين، لافتة إلى أن أزمة كورونا كان بها نقاط إيجابية كبيرة أهمها وأبرزها التضافر والتضامن بين الشعوب وخاصة الشعب المصرى والصينى والإماراتى.

وتابعت: "هذه اللقاحات آمنة، وأجرينا عليها التجارب السريرية وكنت أحد المتطوعين فيها"، لافتة إلى أن اللقاح أثبت نجاحه فى التجارب السريرية وحصل على موافقة الطوارئ، وحصل أمس على الموافقة النهائية.

وذكرت أنه تم توقيع عقد يوم 4 ديسمبر مع التحالف الدولى لمزيد من اللقاحات، مقدمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بملف صحة المصريين، وأدى ذلك لنكون أول دولة أفريقية تجرى أبحاث إكلينيكية وتحصل على لقاح كورونا في إفريقيا.