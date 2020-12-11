نرمين ميشيل تطالب بتسليط الدراما الضوء على العنف تجاه ذوى الاحتياجات الخاصة

جدة - نرمين السيد - شاركت نرمين ميشيل، أمينة التواصل المجتمعى بحزب الحرية المصرى بمؤتمر اليوم الواحد، الذى نظمته لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة تحت اسم "الإبداع النسوى فى مواجهة العنف"، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان.





وقالت نرمين ميشيل، إن مؤتمر اليوم الواحد يضمن خطة عمل لجنة الشباب لدعم الإبداع بجميع صوره، وكيفية الحفاظ على الحريات الفكرية والإبداعية، وتحفيز المواهب الشابة وتشجيعها وخاصة الفتاة والمرأة. وأضافت أنها طلبت من الفنانة ميرنا وليد التى شاركت بالمؤتمر، أن تسلط الدراما المصرية الضوء على العنف الذى يواجهه ذوو الاحتياجات الخاصة من اغتصاب وعنف خلال حياتهم اليومية. وسعى المؤمرللسعى لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة بشأن بناء الإنسان والعدالة الثقافية، فيما جاءت فكرة المؤتمر لمنسقته الدكتورة رانيا يحيى عضوة اللجنة وعضو المجلس القومى للمرأة، ليكون متزامنًا مع حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة وحماية الإبداعات النسوية من أشكال العنف المختلفة.

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