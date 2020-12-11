طلعت مسلم .. رحيل بطل حرب أكتوبر وأحد رموز التضامن الأفرو آسيوى 

جدة - نرمين السيد - نشأته

ولد اللواء طلعت أحمد مسلم فى 8 مايو 1935، بمحافظة الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس علوم عسكرية 1952، وتدرج فى المناصب بالقوات المسلحة.

نشأ مسلم فى أسرة تتسم من الناحية الوطنية بالتقوى والاهتمام بالدين مثل أغلب الأسر المصرية، حيث كان ترتيبه الثالث من ناحية الأبناء، وكان والده يعمل ضابطا فى البوليس آنذاك، حسبما أفاد الراحل فى لقاء سابق مع الإعلامى أيمن عدلى لبرنامج أخبار مصر بالتلفزيون المصرى.

حلم دخول الكلية الحربية

وقال اللواء طلعت مسلم، خلال حواره مع مع الإعلامى أيمن عدلى، إن حلم دخول الكلية الحربية كان يراوده منذ الصغر، مشيرًا إلى أنه نشأ فى أسرة تتسم بالوطنية والاهتمام الدينى، لافتًا إلى أن الأسرة فى ذلك الوقت كانت تمتاز بالزيادة العددية ولكنها كانت مترابطة.

وأشار إلى أن العائلة لديها الطابع العسكرى وحب الوطن، موضحًا إلى أن الوالد وهو طالب كان زعيم المدرسة فى مقاومة الإحتلال البريطانى فى ذلك الوقت وأيضًا بعد رجوع سعد زغلول من المنفى، كان والده وهو طالب فى كلية الشرطة اصطحبه فى السيارة من الإسكندرية للفندق، وهذا يعتبر اهتمام وطنى من جانب الوالد.

الالتحاق بسلاح المشاة

التحق الراحل بسلاح المشاة بالقوات المسلحة المصرية منذ عام 1952، حيث سنه حينها لم يكتمل 17 عاما فقط، بعدما قضى عامين فقط فى الدراسة، بعد دخوله الكلية الحربية استثناء بقرار ملكى.

وحصل مسلم على دبلوم أكاديمية فرونزه العسكرية العليا 1968، وماجستير علوم عسكرية 1968، زميل كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية 1976، شهادة فى الإدارة التطبيقية 1983.

كما عمل مدرسا بمعهد المشاة والكلية الحربية 1955، ثم رئيسا لأركان لواء مشاة ميكانيكى عام 1972، وقائد اللواء أيضا عام 1972.

وبعد حرب 6 أكتوبر، تولى طلعت مسلم منصب رئيس عمليات جيش ميدانى 1977، قائد فرقة مشاة 1977، ورئيس فرع التدريب القتالى 1980.

حرب أكتوبر

وأضاف مسلم، أن حرب أكتوبر بدأت يوم 9 يونيو 1967 وأن من بدأ هذه الاستعدادات هو الشعب المصرى الذى رفض الهزيمة بكل أشكالها.

وأكد أن الروح التى سادت فى تلك الفترة هو التغلب على كل المشاكل مهما كانت وكان النصر هو الأقرب لكلِ مجند وضابط من أبناء القوات المسلحة وكانت الروح هى السبب فى انتصار أكتوبر الوحيدة.

انتهاء خدمته بالقوات المسلحة

وعقب انتهاء خدمته بالقوات المسلحة، التحق طلعت مسلم للعمل كمتخصص فى الشؤون العسكرية والاستراتيجية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وعين عضوا باللجنة المصرية لمنظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، وعضو جماعة الباجواش المصرية وجماعة الباجواش الإفريقية.

وله عدد من الكتب بالمشاركة مع آخرين، منها: العرب والعالم، مستقبل الصراع العربى الإسرائيلى، العرب ودول الجوار الجغرافى، التعاون العسكرى العربى.

الأنواط والنياشين

حصل اللواء طلعت مسلم على عدد من الأنواط والنياشين، منها: نيشان التحرير، نوط الجمهورية العربية المتحدة، نوط الجمهورية العسكرية من الطبقة الأولى، وسام الجمهورية من الطبقة الثانية.

جهوده فى منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية

نعى الدكتور حلمى الحديدى، وزير الصحة الأسبق، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، اللواء أركان حرب متقاعد طلعت مسلم، قائد اللواء 18 مشاة ميكانيكى فى حرب تحرير سيناء 1973، وأحد أهم أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وعضو مكتب وسكرتارية اللجنة المصرية للتضامن منذ نحو عقدين من الزمان، عن عمر يناهز حوالى 86 عامًا.

ووصف د. الحديدى الفقيد بأنه كان أحد رموز التضامن الأفريقى الآسيوى، وله العديد من الآراء السديدة والإنجازات المهمة فى هذا المجال، كما كان أحد خبراء الأمن القومى والاستراتيجية المعدودين فى مصر والعالم العربى، فضلًا عن نضاله الوطنى خلال سنى خدمته فى القوات المسلحة المصرية الباسلة، والتى امتدت لعدة عقود من الزمان.

وأشار إلى أن اللواء مسلم لم يتوقف عن العطاء بعد تقاعده، واستمر فى التفاعل عبر مختلف وسائل الإعلام، مقدمًا وجهات نظره الصائبة فى كل القضايا الوطنية والأحداث الدولية.