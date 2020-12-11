نرمين ميشيل تشكر مايا مرسى على الدور المجتمعى فى الكثير من الملفات

جدة - نرمين السيد - أعلنت أمينة التواصل المجتمعى المركزية بحزب الحرية المصرى نرمين ميشيل، انتهاء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى، وهى حملة دولية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، ويتم تنظيمها سنويًا من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، وهو يوم حقوق الإنسان.





وأضافت نرمين ميشيل أن الحملة تضمنت، عددًا من الأنشطة والفعاليات كانت أبرزها إنارة مقر المجلس القومى للمرأة والأهرامات وبعض محاكم الأسرة باللون البرتقالى، وكذلك تقديم عرض مسرحى بعرائس الماريونت بساقية الصاوى، وافتتاح وحدات المرأة الآمنة بكليات طب القصر العينى وعين شمس، وتنفيذ حملة إعلامية وإطلاق فيديوهات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعى. وأشارت إلى أنه تم تنظيم أنشطة وفعاليات وعدد كبير من الندوات التى أقامها المجلس القومى على مستوى الجامعات، كما نظمت حملة "طرق الأبواب" وقوافل تثقيفية تحمل عنوان "احميها من الختان" بعدد من المحافظات، بالإضافة إلى ندوات للتعريف بأنشطة وجهود مكتب شكاوى المرأة. وتوجهت نرمين ميشيل، بالتحية والشكر للمجلس القومى للمرأة ورئيسته الدكتورة مايا مرسى، على الدور المجتمعى المميز الذى يقوم به المجلس فى الكثير من الملفات، مؤكدًة أنها على يقين بتقديم المزيد للمرأة البسيطة التى تتكبد هموم الأسرة.

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