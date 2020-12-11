أعرف الفوائد الجديدة لشهادات استثمار البنك الأهلي المصري والخصائص المشتركة لها

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محمد سياف - ابو ظبي - الفوائد الجديدة لشهادات استثمار البنك الأهلي بعد القرار الأخير الصادر عن بنك الاستثمار القومي، هي الشغل الشاغل لمحبي استثمار أموالهم في شهادات الاستثمار التي يطرحها البنك الأهلي المصري، حيث تفاجأ عدد كبير من المواطنين قيام بنك الاستثمار القومي بتخفيض العائد على شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري بنسبة تتراوح ما بين 0.5% و1% وذلك حسب نوع الشهادة اعتباراً من الأسبوع الماضي وبالتحديد بداية من يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020، وسوف نتناول في السطور التالية أنواع شهادات الاستثمار التي يطرحها البنك الأهلي المصري نيابة عن بنك الاستثمار القومي وأيضاً الخصائص المشتركة لشهادات الاستثمار التي يطرحها البنك الأهلي المصري بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي.

الفوائد الجديدة لشهادات استثمار البنك الأهلي المصري:-

قرر بنك الاستثمار القومي تخفيض نسبة العائد على شهادات الاستثمار (أ)، (ب) ذات العائد المتراكم والعائد الشهري بنسبة 0.5% ، وأيضاً خفض العائد على شهادات الاستثمار (ب)، (ب) ذات العائد ربع سنوي بنسبة 1% وذلك وفق التفاصيل الآتية:-

* شهادة استثمار المجموعة ( أ ) ذات العائد المجمع أو المتراكم ذات أجال 10 سنوات :-

تم خفضها بنسبة 0.5% ليصبح سعر العائد حالياً 9.75% بدلاً من 10.25% ويبدأ شراء الشهادة من 100 جنيه مصري.

* شهادة استثمار المجموعة ( ب) ذات العائد الشهري ذات أجال عام واحد فقط :-

تم خفض سعر العائد بنسبة 0.5% ليصبح سعر العائد على هذا النوع من الشهادات حالياً 9.75% بدلاً من 10.25% ويتم صرف العائد شهرياً وتصدر هذه الشهادة بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

* شهادة المجموعة (ب) ذات العائد الربع سنوي وذات أجال عامين:-

تصدر هذه الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها ولمدة عامين، ويتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر وتم خفض العائد من 10.25% سنوياً إلى 9.75% سنوياً حالياً.

* شهادة استثمار ذات العائد ربع سنوي وذات أجال 3 سنوات:-

دورية صرف العائد على هذه الشهادة كل ثلاثة أشهر وتم خفض سعر العائد من 10.25% سنوياً إلى 9.75% سنوياً وتصدر هذه الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها.