أورنج توفر باقات أحسن ناس من 5 جنيهات.. اعرف التفاصيل

يقدم تحيا مصر تفاصيل باقات أحسن ناس من أورنج والتى تبدأ من 5 جنيهات لتناسب أقل طبقة من عملاء أورنج وتوفر العديد من الميجابايتس والوحدات المختلفة لإمكانية استخدام الإنترنت بسهولة. باقة أحسن كارت لأحسن ناس 5 جنيه من أورنج

– تعطي لك 200 وحدة أو 400 سوبر ميجابايتس.

– صلاحية الباقة يومين .

– سعر الكارت 5 جنيه ويقدم رصيد 3.5 جنيه. باقة أحسن كارت لأحسن ناس 7 جنيه من أورنج

– تعطي لك 300 وحدة أو 600 سوبر ميجابايتس.

– صلاحية الباقة 3 أيام .

– سعر الكارت 7 جنيه ويوفر رصيد 4.9 جنيه. اقرأ أيضًا.. أورنج تقدم عروض على Redmi Note 9 Pro الجديد.. تعرف عليها



باقة أحسن كارت لأحسن ناس 10 جنيه من أورنج

– تعطي لك 475 وحدة أو 950 سوبر ميجابايتس.

– صلاحية الباقة 7 أيام. باقة أحسن كارت لأحسن ناس 15 جنيه من أورنج

– تعطي لك 800 وحدة أو 1600 سوبر ميجابايتس.

– صلاحية الباقة 7 أيام .

– سعر الكارت 15 جنيه ويوفر رصيد 10.5 جنيه . باقة أحسن كارت لأحسن ناس 25 جنيه من أورنج

– تعطي لك 1100 وحدة أو 2200 سوبر ميجابايتس.

– صلاحية الباقة 14 أيام .

– سعر الكارت 25 جنيه ويعطيك رصيد 17.5 جنيه.

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