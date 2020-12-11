بسبب موديل .. حيثيات حكم حبس الإعلامي تامر أمين سنتين وغرامة 50 ألف

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة الإعلامى تامر أمين، بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وتم اتهام تامر أمين بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 47954 لسنة 2019، التي أقامها المستشار هيثم عباس، أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، قام بعض لاعبي المنتخب المصري بالتحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات.
وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات
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