المصرية للاتصالات | كل ماتريد معرفته عن باقات وي السوبر

يوضح تحيا مصر أبرز باقات وي السوبر للإنترنت وأسعارها، حيث أن مع اقتراب امتحانات الآون لاين والتعليم على المنصات الإلكترونية يواصل الكثير من المواطنين بحثهم عن باقات المصرية للاتصالات للإنترنت.

اندمجت المصرية للاتصالات مع شركة تى أى داتا لتكون وي We الرائدة في عالم الاتصالات وشبكات الإنتر والمكالمات.باقة 140 جيجا بايت وسرعتها 30 ميجا ، وسعرها 120 جنيهًا شهريًاباقة 250 جيجا بايت وسرعتها 30 ميجا ، وسعرها 210 جنيهًا شهريًاباقة600 جيجا بايت وسرعتها 30 ميج ، وسعرها 500 جنيهًا شهريًا

أسعار باقات وي ميجا



باقة 140 جيجا بايت وسرعتها 70 ميجا وسعرها 220 جنيهًا شهريًا

باقة 250 جيجا بايت وسرعتها 70 ميجا وسعرها 310 جنيهًا شهريًا

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أسعار باقات وي ألترا



• باقة 140 جيجا بايت وسرعتها 100 ميجا وسعرها 320 جنيهًا شهريًا

• باقة 250 جيجا بايت وسرعتها 100 ميجا وسعرها 410 جنيهًا شهريًا

• باقة 600 جيجا بايت وسرعتها 100 ميجا وسعرها 700 جنيهًا شهريًا

