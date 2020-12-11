البحث العلمي: اليوم هو آخر موعد للتقديم لوظيفة المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم بالنمسا

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحث مساعد/باحث ما بعد الدكتوراه (Early Career Scientist) بمقر المعهد بمدينة لاكسنبرج بالنمسا، وعلى أثر ذلك سينضم المرشح الناجح إلى فريق نمذجة الهجرة الذي يركز عمله على تطبيق الأساليب الديموغرافية والإحصائية المبتكرة لتقدير أعداد المهاجرين العالمية وتدفقات الهجرة بناءً على مصادر البيانات التقليدية وغير التقليدية، بالإضافة إلى تطوير وصقل نماذج تقدير تدفقات النيتروجين في وبين المجتمعات البيئية في المناطق الحضرية.

ويتناول المشروع على وجه التحديد دورة النيتروجين وميزانيات التدفق الشامل فى "فيينا النمسا، بولندا، شانغهاى وبكين بالصين".

ويستهدف هذا الإعلان المرشحين الراغبين فى الحصول على درجة الدكتوراه (مع مشرف من IIASA)، وكذلك الذين هم فى مستوى ما بعد الدكتوراه على التقديم.

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ستتاح للمرشح الذى يتم اختياره الفرصة لتقديم الأوراق العلمية فى المؤتمرات وورش العمل والنشر فى المؤلفات العلمية.

آخر موعد للتقدم للوظيفة المذكورة 11 ديسمبر 2020.

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