طقس دافئ .. الأرصاد تتوقع طقس الجمعة ودرجات الحرارة : عظمى القاهرة : 25

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ودافئ على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأن تكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء عدا بعض المناطق من (السلوم- سيوة- سيدى برانى) التى تتعرض لرياح مثيرة للرمال والأتربة. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحرالأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.1 الى 1.7 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 25 12 الاسكندرية 21 12 وادى النطرون 23 13 طنطا 24 13 شبين الكوم 24 12 دمنهور 23 13 بلطيم 24 13 مطروح 21 13 السلوم 20 13 سيوة 24 11 بورسعيد 24 14 دمياط 23 12 الزقازيق 25 13 المنصورة 24 13 الاسماعيلية 26 14 السويس 25 14 العريش 25 13 رفح 25 13 راس سدر 26 13 نخل 23 07 نويبع 25 17 طابا 24 15 كاترين 20 05 الطور 24 15 شرم الشيخ 26 17 الغردقة 26 16 مرسى علم 26 14 الفيوم 26 11 بنى سويف 26 10 المنيا 27 10 اسيوط 28 10 سوهاج 27 11 قنا 29 11 الاقصر 30 11 اسوان 31 11 ادفو 31 12 ابوسمبل 31 13 الوادى الجديد 29 10 شلاتين 29 17 ابورماد 28 17 حلايب 28 18 راس حدربه 29 18

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