جولة مشاورات سياسية مصرية بلغارية لتعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - أجرى السفير بدرعبدالعاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ومعه خالد عمارة، سفير مصر فى صوفيا، اليوم الخميس، جولة المشاورات السياسية بين مصر وبلغاريا برئاسة مشتركة مع السفير "بيتكو دويكوف" نائب وزير الخارجية البلغارى.





وتناولت المشاورات سُبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلديّن والاتفاق على خطوات عقد الجولة الأولى من لجنة التعاون المُشتركة برئاسة وزيرى خارجية الدولتيّن فى الربع الأول من 2021، والتى تُمثل المظلة الرئيسية للتعاون بين مصر وبلغاريا.

كما تم الاتفاق على عقد الجلسة الأولى لمجلس الأعمال المصرى البلغارى الذى سيتيح التواصل بين الشركات ورواد الأعمال لتعزيز معدلات التبادل التجارى والاستثمارات.

وتطرقت المشاورات كذلك إلى كيفية تعزيز التعاون فى مجالات الطاقة والغاز الطبيعى والسياحة، وتم بحث إمكانية التعاون فى القطاعات ذات الأولوية للجانبين ومن بينها الزراعة والصناعات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبناء والتشييد، فضلاً عن الترويج السياحى المُشترك وزيادة التدفقات السياحية بين البلديّن، خصوصا للمقاصد المصرية الآمنة فى البحر الأحمر وجنوب الوادى.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الرئيسية فى منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط وإفريقيا والبلقان، حيث شهد الاجتماع توافقاً فى الرؤى حول أهمية احترام القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية تحقيقاً للاستقرار والأمن فى المنطقة.