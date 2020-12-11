موجزالسوشيال : أحمد داود يثير الجدل بسبب "صيام الماء" .. وطارق يحيى يتصدر تريند "تويتر" بعد إيقافه بسبب هجومه على إدارة الزمالك

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

كمحبة ومعجبة بفنها.. ليلى علوى تهنئ إلهام شاهين على حصولها على جائزة أحسن ممثلة بالقاهرة السينمائي

هنأت الفنانة ليلى علوى الفنانة الهام شاهين على تكريمها فى مهرجان القاهرة السينمائي بعد حصولها بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew " .

ونشرت ليلى علوى صورة لـ الهام شاهين من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " .

وعلقت ليلى علوى قائلة " مشوار عمر .. وصداقة سنين .. ونجاح وأفراح كتير ولحظات صعبة اتشاركناها وعشناها وحسينا بيها مع بعض ، لكن النهاردة بباركلها مش بس كصاحبة وصديقة عمر .. ببارك كمُحبة ومعجبة بفنها ببارك لموهبتها وقدراتها غير المحدودة ".

وأضافت : مبروك لإلهام شاهين الفنانة الكبيرة على جايزة أحسن ممثلة من مهرجان القاهرة ٤٢ .

واختتمت: السنة الصعبة والتحديات اللي واجهتنا كلنا النهاردة إلهام اديتها طعم تاني وسعادة تانية بجايزتها وتقدير بلدها ومهرجان بلدها لفنها العظيم ".

دعم من الفنانين وانتقادات من الجمهور.. أحمد داود يثير الجدل بسبب "صيام الماء"

نشر الفنان أحمد داود صورة له وهو يحمل كوب الرمان مبتهجا لـ يعبر عن سعادته بتناول شراب " الرُمان " بعد التزامه خلال الأيام الستة الماضية بالحمية الغذائية التي تحمل اسم " صوم الماء ".

وقال أحمد داود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " سيلفي فرحة الفطار بعد صيام ٦ أيام كنت بشرب فيهم مية بس .. الحمد لله

أحلي عصير رمان في الدنيا ... الحمد لله .. الحمد لله .. الحمد لله ".

وعلقت الفنانة هند صبري على قائلة " برافو، هذا النظام الغذائي يجدد النشاط " .

قالت له الإعلامية إنجي على " لقد فعلتها " وعلقت أيضا الفنانة كندة علوش وغادة عبد الرازق بوسم " التصفيق " .

وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالآتى :

- مافيش اي بحث علمي يدعم كلامك للاسف الصيام عن الاكل مضر جدا والبوست بتاعك ممكن بسبب في ان حد يقلدك وتحصله مشاكل بسبب نقص الغداء الضروري الأملاح. صيام المياه موجود من زمان بس موضوع تنظيف الجسم كلام فارغ .

- طيب مش كتير ٦ ايام و غلط علي الجسم انا اعرف انه يوم واحد بس إنما ٦ دي اوفر اووووي .

- ياريت تنبه ان مش اى حد يعمل كده غير بإشراف طبى

- بس ده صيام غلط وبياثر على القلب وعلى الجسم كله.....ازاي ست ايام بدون اكل

طارق يحيى يتصدر تريند "تويتر" بعد إيقافه بسبب هجومه على الإدارة.. شاهد

تصدر الإعلامي طارق يحيى نجم الفريق السابق ومقدم البرامج زملكاوى تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " بعد ايقافة عن الظهور على قناة الزمالك بسبب مهاجمة اللجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك بسبب نشرها بيانا في التوقيت الحالي عن الموقف المالي للقلعة البيضاء.

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إيقاف طارق يحيى نجم الفريق السابق ومقدم البرامج الحالي عن الظهور على قناة الزمالك.

وأكد فوزي العريان المستشار بنادي الزمالك في تصريحات رسمية، أنه تم إبلاغه من المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي بإيقاف طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين، وإحالته للتحقيق.

هنادي مهنا تخطف قلوب متابعيها بصورة لها مع زوجها من القاهرة السينمائي.. شاهد

شاركت الفنانة هنادى مهنا متابعيها بـ صورة لها مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتي : مشاء الله - ربنا يحفظكم - حلوين اوي - القمر ربنا يسعدكوا

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وانطلقت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، التزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، وتكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.