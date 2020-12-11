نشر موقع دوت الخليج، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر، نرصد أبرزها في السطور التالية:

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر (لياو لي تشانغ) والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر. أفادت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الرئيس دونالد ترامب وقع على حزمة عقوبات ضد تركيا بسبب شراؤها منظومة "إس-400" الدفاعية الجوية الروسية العام الماضي. أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية صوتت لصالح الترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر المضاد لكورونا. أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 6 أشخاص جراء انفجار للغاز ببلدة إسلامشهر بالعاصمة الإيرانية طهران. وقال موقع "راديو فردا" الإيراني إن السلطات الإيرانية أعلنت عن مقتل 6 أشخاص بانفجار اسطوانة غاز في منطقة شمس آباد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. انفجار في طهران.. أمريكا تسمح رسميا باستخدام اللقاح الجديد.. ووزيرة الصحة تكشف توجيهات الرئيس الخاصة بـ لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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